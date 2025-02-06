Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor - Galatasaray: 1-4

        STAT:AtatürkHAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen SavranBOLUSPOR: Kubilay, Ali (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor - Galatasaray: 1-4
        ABONE OL

        STAT:Atatürk

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran

        BOLUSPOR: Kubilay, Ali (Dk.69 Fethi), Kaan, Oulare(Dk.69 Aleksic), Onur, İshak(Dk. 81 Enes), Eren, Liço, Siraçhan(Dk.57 Jefferson), Mukairu(Dk.57 Anıl), İskandarli

        GALATASARAY: Günay, Jelert, Metehan, Abdulkerim, Berkan, Yusuf, Torreira(Dk 87 Berat), Efe(Dk.65 Kaan ), Eyüp(Dk.80 Gökdeniz), Ahmed(Dk.87 Kadir), Morata(Dk.80 Mertens)

        GOLLER: Dk 12 İskandarli (Boluspor) Dk. 21 Morata, Dk. 43 Eyüp, Dk. 73 Yusuf, Dk. 74 Ahmed (Galatasaray)

        SARI KART: Efe, Metehan (Galatasaray) Oulare, Liço, Eren (Boluspor)

        1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2’nci maçında kendi evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

        12'nci dakikada Siraçhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İskandarli topu ağlara gönderdi.1-0

        21'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Morata takımının ilk golünü kaydetti. 1-1

        33'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Kubilay son anda çeldi.

        43'üncü dakikada ceza sahası dışından Eyüp'ün çektiği şut ağlara gitti. 1-2.

        İlk yarı sonucu 1-2

        70'inci dakikada topla ilerleyen Yusuf'un sert şutunu kaleci Kubilay kurtardı.

        73'üncü dakikada ceza sahası içerisinde rakip takımdan dönen topu önünde bulan Yusuf takımının 3'üncü golünü attı. 1-3

        74'üncü dakikada sol kanattan Ahmed'in çektiği şut ağlara gitti. 1-4

        Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        İstanbul'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Bolu'da to...
        İstanbul'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Bolu'da to...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı
        Bolu'da devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Bolu'da ev, ahır ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da ev, ahır ve samanlık yangında kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralandı, yüzlerce hayva...
        Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralandı, yüzlerce hayva...
        Bolu'da evde çıkan yangın, ahırı da yaktı
        Bolu'da evde çıkan yangın, ahırı da yaktı