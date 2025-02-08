Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosikletli, minibüsün altında kalıp öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi, Şehitler Caddesi’ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Ferhat Ünlü yönetimindeki 14 ADF 701 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Cengiz Ç. yönetimindeki 34 JP 1393 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yola savrulan motosikletli, daha sonra arkadan gelen Murat Ö. yönetimindeki 14 DK 377 plakalı minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferhat Ünlü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ünlü’nün cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.