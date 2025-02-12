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        Abant Gölü buz tuttu

        BOLU'da etkili olan soğuklar nedeniyle Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:30
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        Abant Gölü buz tuttu
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        BOLU’da etkili olan soğuklar nedeniyle Abant Gölü’nün yüzeyi buz tuttu.

        Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Abant'ı çevreleyen karla kaplı çam ormanları eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Abant'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Milli parkta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 125 hektar büyüklüğündeki göl tamamen buzla kaplandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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