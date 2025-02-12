Abant Gölü buz tuttu

Abant'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Milli parkta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 125 hektar büyüklüğündeki göl tamamen buzla kaplandı.

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