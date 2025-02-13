Otomobildeki yangını, iş makinesiyle toprak dökerek söndürdü

BOLU’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, bu sırada bölgede çalışma yapan iş makinesinin operatörünün, üzerine toprak dökmesi sonucu söndürüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Alpağut Mahallesi Devlet Hastanesi yolunda saat 09.30 sıralarında hareket halindeki 14 AAF 996 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili durdurup inerek itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatörü, alevlere toprak döktü. Dökülen toprakla birlikte araçtaki yangın söndü. Ancak toprağın ağırlığı nedeniyle de otomobilde hasar oluştu. Yangına topraklı müdahale, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.