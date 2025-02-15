Prof. Dr. Aksoy: Yedigöller'in belli bir süre turizm aktivitelerine kapatılması gerekiyor

DÜZCE Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, Yedigöller Milli Parkı’nda doğa tahribatının önlenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin, “Bölgede yaşlı anıtsal nitelikte ağaçların öldüğünü görüyoruz. Turizm kapsamında çok fazla ziyaretçi bölgeye geliyor. Toprakta sıkışma meydana geldi. Milli park ilan edilen özellikle 7 gölün bulunduğu çekirdek kısmındaki bir bölgeye bu kadar ziyaretçinin alınmaması, gözlemlerin uzaktan yapılması gerekiyor. Acil eylem planının devreye alınması ve 7 gölün olduğu alanın rehabilite edilmesi amacıyla belli bir süre turizm aktivitelerine kapatılması gerekiyor” dedi.

Yedigöller Milli Parkı’nın doğası, rekreasyon faaliyetleri ve yüksek ziyaretçi sayıları nedeniyle tahribata uğruyor. DKMP Bolu Şube Müdürlüğü, bölgedeki doğa tahribatını değerlendirmek ve rehabilitasyon yöntemlerini belirlemek için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Simay Kırca Flores, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Akif Keten, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Engin Eroğlu, Doç. Dr. Serir Uzun, Dr. Bilal Çetin, Dr. Murat Sargıncı, Dr. Nihan Koçer, Dr. Öğr. Neval Güneş Özkan, DKMP 9. Bölge Müdürlüğü ve Bolu DKMP Müdürlüğü yetkilileri, Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü yetkilileri katıldı.

2 PLANA DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıya ilişkin DKMP'den yapılan bilgilendirmede, “Milli park alanında daha önce yapılan bilimsel çalışmalar değerlendirilirken; antropojenik tehditler ve alanda yarattığı olumsuz etkiler ile bu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi ile ilgili görüşler paylaşıldı. Milli Park Uzun Devre Gelişme Planının önerdiği ‘Göllerin Ekolojik Olarak İyileştirilmesi Alt Planı’ ve ‘Ziyaretçi Yönetimi Alt Planı’ uygulamalarının hayata geçirilmesinin önemine değinildi” ifadeleri yer aldı.

‘TURİZM AKTİVİTELERİNE KAPATILMASI GEREKİYOR’

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, Yedigöller Milli Parkı’nın bir süreliğine turizm aktivitelerine kapatılması gerektiğini belirterek, “Bölgede yaşlı anıtsal nitelikte ağaçların öldüğünü görüyoruz. Turizm kapsamında çok fazla ziyaretçi bölgeye geliyor. Toprakta sıkışma meydana geldi. Milli park ilan edilen özellikle 7 gölün bulunduğu çekirdek kısmındaki bir bölgeye bu kadar ziyaretçinin alınmaması, gözlemlerin uzaktan yapılması gerekiyor. Acil eylem planının devreye alınması ve 7 gölün olduğu alanın rehabilite edilmesi amacıyla belli bir süre turizm aktivitelerine kapatılması gerekiyor. Acil eylem planı devreye alınmalı” dedi.