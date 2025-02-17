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        Restorandan hırsızlık kamerada

        BOLU'da, gece saatlerinde restorana giren şüpheli, kasadan paraları çalarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:55
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        Restorandan hırsızlık kamerada
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        BOLU'da, gece saatlerinde restorana giren şüpheli, kasadan paraları çalarak kaçtı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir restorana giren şüpheli, iş yerinin kasasından 5 bin TL çaldı. Şüpheli daha sonra iş yerinden çıkarak kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı, şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlattı.

        Şüpheliden şikayetçi olan işletme sahibi Mehmet Kalan, “Gece saatlerinde bizim iş yerimize camı zorlayarak içeri giriyor. İçeri girdikten sonra kasamızda bulunan bir miktar nakit parayı alıp, aynı camdan geri çıkıp gidiyor. Sabah iş yerinde çalışanlar, kasa tarafının dağınık olduğunu fark ediyorlar. Bunun üzerine beni aradılar, gelip kamera kayıtlarına baktığımda iş yerimde hırsızlık olayı olduğunu fark ettim” dedi.

        Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anları restoranın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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