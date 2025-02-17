Ankaragücü taraftarları molada birbirine girdi jandarmaya havaya ateş açtı (2)

BOLUVALİLİĞİ: 7 KİŞİ YARALANDI

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde Ankaragücü taraftarı iki ayrı grup arasında çıkan kavga nedeniyle Bolu Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 17.30 sularında, Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde; bir spor kulübünün taraftarları arasında mola esnasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilmiş olup yaralı vatandaşlarımızın takip ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine derhal Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.