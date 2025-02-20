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        Kılıçlı bıçaklı kavgaya karışan Ankaragücü taraftarları adliyede (2)

        TARAFTARGRUBU LİDERİ VE 3 TARAFTAR TUTUKLANDIBolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu mevkisinde Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan, aralarında Ankaragücü'nün 'Gecekondu' isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat'ın (54) da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:17
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        Kılıçlı bıçaklı kavgaya karışan Ankaragücü taraftarları adliyede (2)
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        TARAFTARGRUBU LİDERİ VE 3 TARAFTAR TUTUKLANDI

        Bolu Dağı’nın Anadolu Otoyolu mevkisinde Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan, aralarında Ankaragücü’nün ‘Gecekondu’ isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat’ın (54) da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden taraftar grubu lideri Ali İmdat, H.T. (46), İ.İ.E. (25) ve Y.İ. (21) tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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