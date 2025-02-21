Bolu'da buzlanan yolda otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan Vasfiye Yegit yönetimindeki 14 EU 596 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beyaz et üretimi yapılan fabrikanın bahçesine uçtu. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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