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        Bolu'da buzlanan yolda otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde buz tutan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir fabrikanın bahçesine uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:55
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        Bolu'da buzlanan yolda otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu
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        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde buz tutan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan Vasfiye Yegit yönetimindeki 14 EU 596 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beyaz et üretimi yapılan fabrikanın bahçesine uçtu. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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