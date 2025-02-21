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        Bolu'da hafif kar yağışı (2)

        BOLUDAĞI TÜNELİ MEVKİSİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞIAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:40
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        Bolu'da hafif kar yağışı (2)
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        BOLUDAĞI TÜNELİ MEVKİSİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olmazken; Karayolları ekipleri yol güzergahlarında tuzlama çalışması yaptı. Ankara ve İstanbul arasındaki Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde ulaşım sorunsuz şekilde sürerken; kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, aralarında Bolu Dağı geçişinin de bulunduğu İstanbul ile Ankara arasındaki yol güzergahlarında bugün saat 13.00'ten pazar günü saat 13.00'e kadar TIR, kamyon gibi ağır taşıtların trafiğe çıkmasını yasakladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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