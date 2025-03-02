Özgür Özel: Bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorundayız (2)

MEZARLARIZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında, ilk olarak, yangında kızı gelini ve torunları olmak üzere 7 kişiyi kaybeden Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mezarlığı’ndaki mezarlarını ziyaret etti. Özel, Yüksel Gültekin ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Özel, daha sonra yangında yaşamını yitiren Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın Paşaköy mezarlığındaki mezarlarını ziyaret etti Özel, anne ve kızının mezarlarına su dökerek karanfiller bıraktı.

‘HANS’IN FITRATINDA OLMAYAN ŞEY, HASAN’IN FITRATINDA OLAMAZ’

CHP lideri son olarak Bolu Belediyesi’nin Kent Meydanı’na kurulan ramazan çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Özel, iftarın ardından çadırda bulunan vatandaşlara seslenerek, “Aslında Türkiye'nin yapması gereken ölümlerin kolay olduğu bir ülke olmaktan çıkmak. Sayın Erdoğan Soma faciasından sonra ‘Bu mesleğin fıtratında ölüm var’ demişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim, bu zaman da itiraz ediyorum. Almanya'da çok uzun yıllardır maden kazalarında ölüm olmuyor. Kömür madenlerinde ölüm yüzyılı aştı. İngiltere'de öyle, Fransa'da öyle. Hans'ın fıtratında olmayan şey Hasan'ın fıtratında olamaz. Eğer Alman, kendi vatandaşını, madencisini korumasını biliyorsa bunu biz de bileceğiz. Almanya'da böyle bir yangın olabilir ama bu kadar kayıp olmaz. Böyle bir yangının bu kadar denetimsiz, bu kadar hızlı ilerleyen, bu kadar hiç bu tarafları düşünülmemiş bir şekilde olması gelişmiş dünyada yok. Onun için üstümüze düşeni yapacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, tüm kadrolarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar; yapmaya da devam edecekler” dedi.

‘GÜNÜN BİRİNDE SİZ DE BU EMPERYALİZMİN HEDEFİ HALİNE GELİRSİNİZ’

Filistin’de yaşanan gelişmelere değinen Özel, “Burnumuzun dibinde Filistin var. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in bundan 50 yıl önceki dostlukları dayanışmaları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasına verdikleri destek, Türkiye'de sosyal demokratların da, Türk solunun da, Türkiye'deki sosyalistlerin de üzerinde hep birlikte mutabık oldukları konu Filistin davasına sahip çıkmaktır. Gerektiği zaman antiemperyalistlere karşı gerekli direnci gösteremezseniz, hem bütün mazlum milletler, hem günün birinde siz de bu emperyalizmin hedefi haline gelirsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan 100 yıl, 105 yıl, 106 yıl önce de manda ve himayeyi reddediyorduk. 'Amerikan askerleri, işgal kuvvetleri, işgal İngiliz donanması, bu ülkeye gelmesin' diye can veriyorduk. Çanakkale Boğazı'ndan o donanma geçmesin diye dünyanın en büyük deniz ve kara savaşları yapıldı ve bu ülkenin insanları Conkbayırı’nda kefensiz yatıyor. Sonra birileri izin verdi; o donanma geldi. İstanbul'a demirledi. O günlerde o donanmaya kırmızı halı serenler, o donanmanın Osmanlı'nın misafiri olduğunu ifade edenler bir yana, o donanmanın arasından Kartal istimbotunun ucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk yanındaki yaverine diyordu ki ‘Üzülme çocuk geldikleri gibi gidecekler’ diyordu ve o emperyalistlere karşı korkmadan verilen mücadele ülkeyi önce kurtardı; sonra bir cumhuriyet ve demokrasi kurdu” ifadelerini kullandı.