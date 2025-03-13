Bolu'da kereste fabrikasında yangın (2)
KONTROLALTINA ALINDIBolu'nun Mengen ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
KONTROLALTINA ALINDI
Bolu'nun Mengen ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
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