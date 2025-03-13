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        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBolu'nun Mengen ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:30
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        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Bolu'nun Mengen ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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