Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı geçişinin virajlı ve rampalı yollarında sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi.