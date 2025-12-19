Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da "2025 Yılın Sporcusu" ödülü Arda Güler'e verildi

        Mili futbolcu ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) forma giyen Arda Güler, Bolu Platformu ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) tarafından düzenlenen "2025 Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da "2025 Yılın Sporcusu" ödülü Arda Güler'e verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mili futbolcu ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) forma giyen Arda Güler, Bolu Platformu ve Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) tarafından düzenlenen "2025 Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

        Arda Güler'in ödülünün verilmesi için Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelde tören düzenlendi.

        Törene Güler'in annesi Serap, babası Ümit ve ablası Nurgül Güler, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve sporseverler katıldı.

        Törende, teknik direktörler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Alex De Souza, eski Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski UEFA 1. Asbaşkanı Şenez Erzik'in video mesajlarına yer verildi.

        Daha sonra takımı Real Madrid ile kampta olan Arda Güler'in video mesajı salondaki ekrandan izletildi.

        Arda Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün aranızda olup ailemle birlikte bu gururu sizlerle yüz yüze paylaşmayı çok isterdim. Bolu benim için çok değerli. Tatillerimi orada geçirmeyi çok seviyorum. Ülkemizin her yeri cennet gibi. Ama Bolu'nun yeri bende çok ayrı. Her zaman söylerim, benim en büyük gücüm bana inanan ve her zorlukta beni destekleyen, dualarına eksik etmeyen insanlar. Şehrimi, ülkemi temsil ediyor olmak, başarılar kazanıp sizleri gururlandırmak benim için paha biçilemez. Sizleri çok seviyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

        Daha sonra Arda Güler'in ödülü, Bolu Platformu Başkanı Orhan Uçar ve BAKTOD Başkanı Serdar Yıldız tarafından anne Serap ve baba Ümit Güler'e takdim edildi.

        Ayrıca, heykeltıraş Seymen Erbayoğlu tarafından yapılan Arda Güler'in heykeli ise ablası Nurgül Güler'e verildi.

        Oğlu Arda Güler'in kazandığı ödülü teslim alan babası Ümit Güler yaptığı konuşmada, herkese çok teşekkür etti.

        Aile olarak çok heyecanlı olduklarını ifade eden Güler, "Biz anne babalar için en büyük hayal evlatlarımızın milletine, vatanına faydalı olmasıdır. Çok şükür Rabbim de Arda'dan, Nurgül'den dolayı bizlere de bunu nasip etti. Arda'nın bugün geldiği yer yalnızca yeteneğiyle, yalnızca çalışmayla açıklanamaz. Bu yol sabırla, inançla, mücadeleyle yürünmüş bir yoldur. Zaman zaman zorlandı. Ama hiçbir zaman yolundan vazgeçmedi." dedi.

        Baba Güler, oğlunun başarılı ve karakteriyle anılıyor olmasından mutlu olduğunu da dile getirdi.

        Anne Serap Güler ise bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Sahne minik Arda Güler'lerle doldu: Güler ailesi göz yaşlarını tutamadı Rea...
        Sahne minik Arda Güler'lerle doldu: Güler ailesi göz yaşlarını tutamadı Rea...
        Kayak merkezi Kartalkaya'da 2 otelle sezon açıldı
        Kayak merkezi Kartalkaya'da 2 otelle sezon açıldı
        Bolu'da içme ve kullanma suları için don uyarısı
        Bolu'da içme ve kullanma suları için don uyarısı
        Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı "Önümüzdeki hafta kar yağışının başlaması...
        Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı "Önümüzdeki hafta kar yağışının başlaması...
        Öğretmenin deprem tanıklığı, insanlara "son vazife" bilincini güçlendirdi
        Öğretmenin deprem tanıklığı, insanlara "son vazife" bilincini güçlendirdi
        Kontrol etmek istediği traktörünün altında kalan yaşlı adam yaralandı
        Kontrol etmek istediği traktörünün altında kalan yaşlı adam yaralandı