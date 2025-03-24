Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Tanju Özcan: İki bakanlıktan bir kişi bile içeride değil

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki yangın faciası soruşturmasına ilişkin, "Niye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kişi bile içeride değil.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tanju Özcan: İki bakanlıktan bir kişi bile içeride değil
        ABONE OL

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki yangın faciası soruşturmasına ilişkin, "Niye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kişi bile içeride değil. Yarın tutukluluk itirazları var. Türkiye'de hukuk var mı yok mu. Yarın göreceğiz, bir kez daha göreceğiz. Umutlu değilim. Ya burada adı geçen bakanlık yetkililerini içeriye alırsınız ya da bizim arkadaşlarımızı derhal tahliye edersiniz" dedi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik eylemlere ilişkin, "Ülkem adına endişe duyuyorum. 5 gündür sokaklarda milyonlarca insan eylem yapıyor. Ne için eylem yapıyor? Soruyorsun, 'Geleceğimi korumak için' diyor. O kadar üniversiteli genç neden sokaklarda? Sadece İmamoğlu için mi? Hayır değil. Kendi geleceklerinden endişe duydukları için. O okulları bitirdiklerinde iş bulamayacakları için. Umutları tükenmeye başladığı için. Olaylar böyle devam ederse ölenler olacak. Türkiye'de bugünden uyarıyorum. İş gittikçe geriliyor. Sen Türk devletinin polisi ile Türk milletinin çocuklarının çatışmasına izin veriyorsun. Ayıp değil mi bu? "diye konuştu.

        'YARINI HEYECANLA BEKLİYORUM'

        Özcan, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı raporla ilgili de "Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da etkili olduğu söyleniyor. Bu yangında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihmali varsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihmali varsa, İl Özel İdaresi'nin ihmali varsa, belediyenin ihmali varsa peki neden sadece belediye ve İl Özel İdaresi çalışanları içeride. Niye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kişi bile içeride değil. Yarın tutukluluk itirazları var. Türkiye'de hukuk var mı yok mu. Yarın göreceğiz, bir kez daha göreceğiz. Umutlu değilim. Ya burada adı geçen bakanlık yetkililerini içeriye alırsınız ya da bizim arkadaşlarımızı derhal tahliye edersiniz. Yapılması gereken derhal tahliye etmeleri. Yarını heyecanla bekliyorum. Orada hayatını kaybedenlerin de şüphelilerin de avukatları bu raporu istiyor. Ver bu raporu. Herkes bu bilirkişi raporunda ne denilmiş, bir görsün" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Bolu Belediye Başkanı Özcan, otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hakkın...
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hakkın...
        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da bir haftada 29 bin 397 sürücü ve araç denetlendi
        Bolu'da bir haftada 29 bin 397 sürücü ve araç denetlendi
        78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında bilirkişi heyeti raporu; 2 bakanl...
        78 kişinin öldüğü otel yangını faciasında bilirkişi heyeti raporu; 2 bakanl...
        Bolu'da ilkbahar ve kış bir arada yaşanıyor
        Bolu'da ilkbahar ve kış bir arada yaşanıyor
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı