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        Bolu'da kaza: 4 yaralı

        BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda otomobilin önünde giden başka bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:00
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        Bolu'da kaza: 4 yaralı
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        BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda otomobilin önünde giden başka bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Yazar’ın kontrolünü yitirdiği 27 JC 580 plakalı otomobil, önündeki Zeki Karataş idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Fatma Yazar, Kader Karataş, Selen Karataş ve Fadime Karataş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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