Bolu'da kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hakan Yazar’ın kontrolünü yitirdiği 27 JC 580 plakalı otomobil, önündeki Zeki Karataş idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Fatma Yazar, Kader Karataş, Selen Karataş ve Fadime Karataş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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