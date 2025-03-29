Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği (2)

Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. Ankara yönündeki araç yoğunluğu dron ile görüntülendi

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