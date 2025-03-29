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        Mezarlık çıkışı amcasının silahlı saldırısında öldü

        BOLU'da, bayram için geldiği köyde yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Zeki Gündoğdu, mezarlık çıkışında, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:19 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:25
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        Mezarlık çıkışı amcasının silahlı saldırısında öldü
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        BOLU'da, bayram için geldiği köyde yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Zeki Gündoğdu, mezarlık çıkışında, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. İkindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, yakınlarının mezarlarına ziyaret etti. Zeki Gündoğdu mezarlıktan çıkıp aracına bindiği anda iddiaya göre, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu'nun silahlı saldırısına uğradı. Zeki Yusufoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki Gündoğdu’nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, Yusuf Gündoğdu jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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