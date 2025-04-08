Bolu Dağı'nda yeşil alanlar karla kaplandı

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerine doğru hafif kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından yeşil alanlar kısmen karla kaplandı. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle yavaş ilerledi.

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