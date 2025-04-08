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        Bolu Dağı'nda yeşil alanlar karla kaplandı

        BOLU Dağı geçişinde yağan karla birlikte yeşil alanlar kısmen karla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:26
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        Bolu Dağı'nda yeşil alanlar karla kaplandı
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        BOLU Dağı geçişinde yağan karla birlikte yeşil alanlar kısmen karla kaplandı. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü.

        Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerine doğru hafif kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından yeşil alanlar kısmen karla kaplandı. Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü. Sürücüler yoğun sis nedeniyle yavaş ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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