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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:40
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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.

        Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde hafif kar aralıklarla etkili olurken ulaşımda aksama yaşanmadı. Yağış dolayısıyla yeşil alanlarda kar birikintileri oluştu. Aynı bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

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