Bolu'da nisanda kar yağışı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 10 santimi buldu. Belediye ve karayolları ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaparken ana arterlerde ulaşımda aksama yaşanmadı.

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