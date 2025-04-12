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        Kaza yaptığı cipte mahsur kalan sürücüyü, diğer sürücüler kurtardı

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen cipte mahsur kalan ve korna çalıp yardım isteyen sürücüyü, çevredeki sürücüler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:10
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        Kaza yaptığı cipte mahsur kalan sürücüyü, diğer sürücüler kurtardı
        ABONE OL

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen cipte mahsur kalan ve korna çalıp yardım isteyen sürücüyü, çevredeki sürücüler kurtardı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Kavakaltı mevkisinde meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda Yunus A.’nın kontrolünü yitirdiği 26 EP 003 plakalı cip, şarampole devrilip bir ağaca takılarak durdu. Yara almayan ancak araçta mahsur kalan sürücü, korna çalıp yardım istedi. Korna sesini duyan diğer sürücüler yardıma koşup Yunus A.'yı araçtan çıkardı. Cip ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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