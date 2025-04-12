Kaza yaptığı cipte mahsur kalan sürücüyü, diğer sürücüler kurtardı

Kaza, sabah saatlerinde, Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Kavakaltı mevkisinde meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda Yunus A.’nın kontrolünü yitirdiği 26 EP 003 plakalı cip, şarampole devrilip bir ağaca takılarak durdu. Yara almayan ancak araçta mahsur kalan sürücü, korna çalıp yardım istedi. Korna sesini duyan diğer sürücüler yardıma koşup Yunus A.'yı araçtan çıkardı. Cip ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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