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        Jandarmadan kaçak sigara ve silah operasyonu; 3 gözaltı

        BOLU'dajandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:35
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        Jandarmadan kaçak sigara ve silah operasyonu; 3 gözaltı
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        BOLU'dajandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 19 bin 200 adet boş makaron, 25,5 kilo tütün, 5 bin 250 adet dolu makaron, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 105 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. gözaltına alınırken, kaçak malzemelere el konuldu. Şüpheli işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda da 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 5 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet 9 mm fişek, 68 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kama bıçak ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, M.A. ile O.S. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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