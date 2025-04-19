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        Takla atan otomobilde yangın çıktı: 1 yaralı

        BOLU'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:21 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:25
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        Takla atan otomobilde yangın çıktı: 1 yaralı
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        BOLU'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, araçta bulunan Gülname K. yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar B. idaresindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Otomobil, kazanın ardından yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve yolcu olarak yanında bulunan Gülname K., yanan araçtan çıkmayı başardı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanında bulunan Gülname K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülname K., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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