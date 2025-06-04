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        Bolu'da otellerin bayram tatili rezervasyonları dip yaptı

        BOLU'da, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasının ardından kentteki tüm oteller sıkı denetimden geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:45
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        Bolu'da otellerin bayram tatili rezervasyonları dip yaptı
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        BOLU’da, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin öldüğü yangın faciasının ardından kentteki tüm oteller sıkı denetimden geçirildi. Yangın yönünden eksiklikleri tespit edilen oteller tadilat çalışmalarını sürdürürken, 9 bin 500 yatak kapasiteli Bolu’da rezervasyon oranları yüzde 30’larda kaldı.

        Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. Yangının ardından kentte bulunan turizm tesisleri, ilgili kurumlar tarafından sıkı denetimden geçirildi. Yangın yönünden eksiklikleri tespit edilen otellerde tadilat çalışmaları başlatıldı. Ramazan Bayramı'nda 9 bin 500 yatak kapasiteli Bolu’da bulunan otellerde bin 200 yatak doldu. Aradan geçen iki ayın ardından Kurban Bayramı tatilinde de otellerin doluluk oranları yüzde 30’larda kaldı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ile yol güzergahı üzerindeki çok sayıda otel ile kent merkezindeki lüks otellerde rezervasyonlar oranlarının ciddi oranda düşüş göstermesi turizm tesislerini olumsuz etkiledi.

        ‘TATİLCİLERİMİZİ BOLU’YA BEKLİYORUZ’

        Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, kentteki otellerin yangın yönünden eksikliklerinin tespit edilmesi için ilgili kurumların kararlılıkla bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, “Bu süreçte diğer illere kıyasla turizm güvenliği açısından ilk hareket eden biz olduk. Kurumlarımızla, turizmcilerimiz el ele vererek otellerimizi sağlam ve güvenilir hale getirmek için var güçleriyle çalışmalarını yürüttüler. Geldiğimiz noktada gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki diğer illerimize oranla yangın öncesine göre çok daha güvenli bir turizm şehri haline geldik. Tüm tatilcilerimizi, doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve artık çok daha güvenli hale gelmiş olan turizm altyapısıyla Bolu'ya bekliyoruz” diye konuştu.

        ‘OTELLERİMİZ ÇOK DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ’

        Başkan Alemdar, Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranlarının artacağına inandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

        “Geçen bayramdan bu yana iki aylık bir sürede çok ciddi çalışmalar yaptık. Ticaret ve Sanayi Odası olarak ciddi bir çalıştay yaptık. Bütün katılımcılarımızla başta Sayın Valimiz, belediye başkanımız olmak üzere tüm turizmcilerimizle birlikte eksiklerimizi gördük. Bunları da telafi ettik. Otellerimiz çok daha fazla ve güvenilir hale geldi. Bu anlamda da çok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bayramda doluluk oranlarımızın çok daha artacağına inanıyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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