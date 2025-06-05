Otomobil emniyet şeridindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğunun yaşandığı Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden T.D. idaresindeki 35 RZ 909 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde duran 3 otomobile çarptı. Kazada N.Ö. (86) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden N.Ö.’nün cenazesi ise morga götürüldü. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yoğun akıcı şekilde sağlanmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.