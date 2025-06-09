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        Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde ulaşım rahat

        KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:42
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        Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde ulaşım rahat
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        KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Sürücüler araçlarıyla rahatça ilerleyebildi.

        Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Bayram tatilinin kısa olması ve dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.

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