Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde ulaşım rahat

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Bayram tatilinin kısa olması ve dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Sürücüler araçlarıyla rahatça ilerleyebildi.

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