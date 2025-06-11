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        Bolu'daki doğal güzellikleri, 49 bin 216 kişi ziyaret etti

        BOLU'nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü ve Yedigöller milli parklarını, Kurban Bayramı tatili boyunca 49 bin 216 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:35
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        Bolu'daki doğal güzellikleri, 49 bin 216 kişi ziyaret etti
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        BOLU'nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü ve Yedigöller milli parklarını, Kurban Bayramı tatili boyunca 49 bin 216 kişi ziyaret etti.

        Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Bolu, 4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca tatilcileri ağırladı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, tatil sürecinde Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve Yedigöller Milli Parkı'na gelen ziyaretçi sayılarını paylaştı. 6-9 Haziran tarihleri arasında Gölcük Tabiat Parkı'nı 13 bin 109, Abant Gölü Milli Parkı'nı 27 bin 349 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 8 bin 758 kişi ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin kurumdan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe, huzurlu bir bayram geçirmesi bizleri memnun etmiştir. Bu süreçte korunan alanlarımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, doğal mirasımızın korunması konusunda gösterdikleri duyarlılık için şükranlarımızı sunarız" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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