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        Arda Güler'in kramponu Bolu'da müzede sergileniyor

        BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu'nda sanatçılar, iş insanları ve sporculara ait 250 ayakkabının sergilendiği 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde; Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler'in kramponu da sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:05
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        Arda Güler'in kramponu Bolu'da müzede sergileniyor
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        BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu'nda sanatçılar, iş insanları ve sporculara ait 250 ayakkabının sergilendiği 'Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde; Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler'in kramponu da sergilenmeye başlandı. Arda Güler, kramponunu, 'Bu kıymetli müzeye katkı sunmak bir Bolulu olarak beni çok mutlu edecektir' notuyla müzeye bağışladı.

        'Yaşayan Ayakkabı Müzesi', 2012 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale tarafından kuruldu. Serginin kurulmasının ardından sanatçılar, iş insanları ve sporcular sergilenmek üzere ayakkabılarını müzeye gönderdi. 'Dünyanın en uzun insanı' rekoru ile Guinness Dünya Rekorları'na giren Sultan Kösen'in 60 numara ayakkabısı, Samsun Çarşamba'dan gelen 17 numara giyilebilir en küçük külhanbeyi ayakkabısı ile Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül’ün kara lastikleri de müzede sergileniyor.

        ÜNLÜ İSİMLERE AİT AYAKKABILAR BU MÜZEDE

        Erkan Yolaç, Ahmet Kaya, Neşe Karaböcek, Berkant, Nilüfer, Kenan Işık, Hidayet Türkoğlu, Rüştü Reçber, Rifat Hisarcıklıoğlu, Sinan Şamil Sam, Kartal Tibet, Mete Gazoz, Garo Mafyan, Mehmet Ali Birand, Belkıs Akkale, Münir Özkul gibi ünlü isimlerin ayakkabıları sergilendiği müzede bulunan vitrinlerin hepsi tamamen doldu. Yaklaşık 250 ayakkabının sergilendiği müzeye son olarak Real Madrid'in genç yıldız oyuncusu Arda Güler maçlarda giydiği kramponlarını, 'Bu kıymetli müzeye katkı sunmak bir Bolulu olarak beni çok mutlu edecektir' notuyla gönderdi. Güler'in ayakkabısı da müzedeki yerini aldı.

        'DÜNYADA BU TARZ BİR MÜZE YOK'

        Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale, "Şu an 250 çiftin üzerinde ayakkabı var. Sanatçı, sporcu, yazar, şair, yönetmen ve devlet adamları bunlardan bir çift ayakkabıyı birer yazı ile rica ediyoruz. Ayakkabıları sunmada sıkıntı yaşıyoruz, dolap eksiğimiz var. Çünkü devamlı, sonu olmayan bir müze ve hemen hemen her hafta mutlaka 1-2 çift ayakkabı geliyor. En sonunda hemşerimiz Arda Güler'in ayakkabısı geldi. Mete Gazoz'un, o da Sakaryalı onun ayakkabısı gelmişti, oldukça ilgi görüyor. Zaman zaman burada ortaokuldan, liseden, öğrenciler gelerek müzeyi geziyorlar. Ben dünyada birçok ayakkabı müzesi gezdim, bu tür, bu tarzda bir müze yok. Müze denildiğinde daha çok böyle eski, artık, tarih olmuş eşyalar sergileniyor. Bizim müze biraz farklı. Bir yaşamdan, hayatta olan insanlardan veya vefat etmişse yakınlarından ayakkabı alıyoruz. Şu anda çok kıymetli, kadri bilinmiyor ama ileride çok değer katacak bir müze diye düşünüyorum" dedi.

        '1 HAFTADA AYAKKABI ELİMİZE ULAŞTI'

        Doç. Dr. Akçakale, Bolulu olan Arda Güler'e dayısı aracılığı ile ulaştıklarını belirterek, "Bir talep vasıtasıyla ayakkabısını istedik. Dayısını tanıyan bir kaymakam var, genç bir stajyer kaymakam onun vasıtasıyla dayısından rica ettik. Dayısı da Arda'ya ulaştı. Çok kısa bir süre içerisinde bir haftada ayakkabı elimize ulaştı" diye konuştu.

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