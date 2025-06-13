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        13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla kalbi duran Alperen Ömer, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLEN ÇOCUK TUTUKLANDIBolu'da, parkta çıkan kavgada attığı yumrukla Ömer Toprak'ın (15) ölümüne neden olan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:38
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        13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla kalbi duran Alperen Ömer, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLEN ÇOCUK TUTUKLANDI

        Bolu'da, parkta çıkan kavgada attığı yumrukla Ömer Toprak'ın (15) ölümüne neden olan S.Ş. tutuklanırken, E.Y. (14) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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