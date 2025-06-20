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        Bakan Memişoğlu: Dost, kardeş ülkelere de destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunuyoruz

        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık hizmetleri sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerden de insanlarımızın hizmet aldığı, aynı zamanda dost, kardeş ülkelere destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunabilen kapasiteye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda yeteneğe sahip olmuştur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:12
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        Bakan Memişoğlu: Dost, kardeş ülkelere de destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunuyoruz
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        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık hizmetleri sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerden de insanlarımızın hizmet aldığı, aynı zamanda dost, kardeş ülkelere destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunabilen kapasiteye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda yeteneğe sahip olmuştur" dedi.

        Bolu'ya bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Türkiye'yi sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi yapmak için çalışıyoruz. Bolu, sağlık hizmetleri konusunda geçmişten beri kültürü olan, tıp fakültesi bulunan ve bunu en iyi şekilde sunan illerimizden bir tanesi. Ancak fiziki yapılar olarak yenilenmeye ihtiyaçları var. Bugün onları değerlendireceğiz. Sağlık hizmet sunumunu değerlendireceğiz. Merkez İzzet Baysal Devlet Hastanemizde, yerinde 400 yataklı, çok kısa zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağımız hastanemizi planladık, yatırımı aldık. Çok kısa zamanda da projesini bitirip, inşaatına başlayacağız. Kadın doğum bloğunun inşaatı devam etmekte. Onun da hızlandırma sürecini yaşadık. Bunun yanında fizik tedavi hastanemizi de yeniliyoruz. Orada bir müteahhit yenilenmesi oldu. Temmuzda ihalesi yapılarak sağlık hizmetlerini en kısa zamanda sunar hale getireceğiz. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili yenilenme ve yapılanma sürecini planlayacağız. En azından yakın zaman için 200 yataklı acil durum hastanesini yan tarafında planlamayı ve bir an önce de hizmete sunmak için projelendirmesini öngörüyoruz. Hedefimiz sadece tedavi açısından sağlık hizmetlerini geliştirmek değil; sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerini de önemsiyoruz. Onun için de sağlıklı hayat merkezlerimizi, Bolu'da bir tane var, bir tanesi de çok yakın zamanda hizmete sunulacak. Sağlıklı hayat merkezimizle, aile sağlığı merkezlerimizle ve toplumumuzun bu konudaki bize desteğiyle inşallah sağlıklı toplum; kilosu olmayan, hareketli yaşam süren, düzenli yaşayan, kötü alışkanlıklarını bırakan bir toplum haline geleceğiz. Bunun için de hep beraber çalışıyoruz" dedi.

        RAPORLAR İÇİN AYRI RANDEVU SİSTEMİ

        COVID sürecinde ilaç, engelli ve çölyak raporlarında yeni bir süreç başlattıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "COVİD sürecinden itibaren yaklaşık 4,5 senedir özellikle ilaç, engelli ve ÇÖZGER raporlarımızın sürelerini birer sene uzatarak 4 seneden fazla süreyle uzatıyorduk. Bu sene yeni bir yapılanma ve planlamaya gittik. Özellikle MHRS'de bununla ilgili ayrı bir randevu sistemi geliştirdik. MHRS'ye girenler, ÇÖZGER, ilaç ve engelli raporlarıyla ilgili buradan randevu alıp, inşallah 9 ay ilaçlar için; 12 ayda da engelli raporlarını yenileme sürecini bitireceğiz. Ve bunların hastanede özel, hızlı bir şekilde rapor alması için de bir sistem geliştirdik. Aynı zamanda biz de bu insanları arayarak raporlarının yenilenme sürecinde yardımcı olacağız. Böylece on milyona yakın insanımızın, dört senedir ertelenen bu raporlarını yenilemiş olacağız. Bu konuda da güzel bir uygulama örneği olacak. Ve insanlarımızın raporlarını bir sene içinde yenilemiş olacağız" diye konuştu.

        SURİYE'YE SAĞLIK YATIRIMLARI

        Şam'da 300 yataklı hastanenin de hizmete sunulacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık hizmetleri sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerden de insanlarımızın hizmet aldığı, aynı zamanda dost, kardeş ülkelere destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunabilen kapasiteye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda yeteneğe sahip olmuştur. Bugün kardeşimiz Suriye'ye de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Sağlık Bakanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz, Şam'da ve Halep2te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp, oradaki kardeşlerimizin de iyi bir sağlık hizmeti alması için onlara desteklerimizi sunacağız. Dün protokolleri imzaladık. Çok kısa zamanda inşallah Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı araştırma hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin bir yansıması olarak, oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz" dedi.

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