Bakan Memişoğlu: Dost, kardeş ülkelere de destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunuyoruz

SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık hizmetleri sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerden de insanlarımızın hizmet aldığı, aynı zamanda dost, kardeş ülkelere destek verdiğimiz bir sağlık hizmeti sunabilen kapasiteye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda yeteneğe sahip olmuştur" dedi.

Bolu'ya bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Türkiye'yi sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi yapmak için çalışıyoruz. Bolu, sağlık hizmetleri konusunda geçmişten beri kültürü olan, tıp fakültesi bulunan ve bunu en iyi şekilde sunan illerimizden bir tanesi. Ancak fiziki yapılar olarak yenilenmeye ihtiyaçları var. Bugün onları değerlendireceğiz. Sağlık hizmet sunumunu değerlendireceğiz. Merkez İzzet Baysal Devlet Hastanemizde, yerinde 400 yataklı, çok kısa zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağımız hastanemizi planladık, yatırımı aldık. Çok kısa zamanda da projesini bitirip, inşaatına başlayacağız. Kadın doğum bloğunun inşaatı devam etmekte. Onun da hızlandırma sürecini yaşadık. Bunun yanında fizik tedavi hastanemizi de yeniliyoruz. Orada bir müteahhit yenilenmesi oldu. Temmuzda ihalesi yapılarak sağlık hizmetlerini en kısa zamanda sunar hale getireceğiz. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili yenilenme ve yapılanma sürecini planlayacağız. En azından yakın zaman için 200 yataklı acil durum hastanesini yan tarafında planlamayı ve bir an önce de hizmete sunmak için projelendirmesini öngörüyoruz. Hedefimiz sadece tedavi açısından sağlık hizmetlerini geliştirmek değil; sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerini de önemsiyoruz. Onun için de sağlıklı hayat merkezlerimizi, Bolu'da bir tane var, bir tanesi de çok yakın zamanda hizmete sunulacak. Sağlıklı hayat merkezimizle, aile sağlığı merkezlerimizle ve toplumumuzun bu konudaki bize desteğiyle inşallah sağlıklı toplum; kilosu olmayan, hareketli yaşam süren, düzenli yaşayan, kötü alışkanlıklarını bırakan bir toplum haline geleceğiz. Bunun için de hep beraber çalışıyoruz" dedi.