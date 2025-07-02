Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Olay, dün ilçeye bağlı Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işi yapan Yılmaz Karabak'ın kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Karabak'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Karabak, ambulansla kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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