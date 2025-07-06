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        Bolu'da orman yangını (2)

        YANGINAHAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORBolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:31
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        Bolu'da orman yangını (2)
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        YANGINAHAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın dronla görüntülendi. Bolu Valiliği'nin yangınla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün saat 16.41 sularında Göynük ilçesi, Karaardıç köyü, Merkez Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, İl Özel İdare, Sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 3 helikopter, 4 itfaiye aracı, 7 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 su tankeri, 8 diğer araç olmak üzere toplam 29 araç ve 116 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmekte olup ilave araç/personel sevki devam etmektedir.

        Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; vatandaşlarımızın özellikle bu sıcak günlerde orman yangınlarına sebebiyet verecek durumlardan kaçınmalarını, dikkatli ve tedbirli olmak hususunda azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz."

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