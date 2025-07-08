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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (13)

        DRUŞMAYARIN DEVAM EDECEKKartalkaya'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını duruşmasının 2'nci gününde mahkeme duruşmaya ara verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:45
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (13)
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        DRUŞMAYARIN DEVAM EDECEK

        Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını duruşmasının 2’nci gününde mahkeme duruşmaya ara verdi. Saat 22.00’de ara verilen duruşma yarın 09.00’da yeniden görülmeye başlayacak. Duruşmaya ara verilmesiyle sanık, tanık ve müştekiler ile avukatlar salondan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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