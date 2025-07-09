Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (9)

        EMİNEMURTEZAOĞLU ERGÜL: 65 YAŞINDAYIM, GÖREMİYORUMKartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün eşi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün savunması alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (9)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİNEMURTEZAOĞLU ERGÜL: 65 YAŞINDAYIM, GÖREMİYORUM

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül’ün eşi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün savunması alındı. Olaydan 2 ay sonra tutuklanan Ergül savunmasında olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

        “Olay gecesi oradaydım, hasbelkader kurtuldum. Koridordan gelen sesleri duyunca yataktan fırladım. Doğuştan gelen bir görme engelim var. 25.5 numara özel lens kullanıyorum, lensleri takmadan hiçbir şey göremiyorum. Kızım aradı, ona “Kapıya ıslak havlu koy, koridora çıkma” dedim. Odamın önünde bir çatı vardı. Biri oraya atlayıp battaniye istedi. Ne bulduysam verdim. Kızıma da ‘Camı kır’ dedim. Eşim Gazelle Otel'deydi, onu arayıp yardım etmesini istedim. İçeride insanlar vardı. Duman çok kötüydü. İnsanlara yardım etmeye çalıştım, gitmeye çalıştım ama ulaşamadım. Çok toz ve duman vardı. Lens kullananlar bilir; toz ve kuruluk gözleri çok kötü etkiler. Bu yüzden gidemedim, dışarı çıktım. Yüksek merdivenle 6’ncı ve 7’nci kattaki insanları kurtarıyorlardı. Beni de o merdivenle kurtardılar. Bir sürü insan vardı; çıkan herkes sağa sola koşturuyordu. Yürüyerek, yangının sıçrama ihtimaline karşı Dorukkaya’ya gittik. 65 yaşındayım, göremiyorum. Yanımda 3 çocuk vardı. Dorukkaya Otel'in müdürüne gidip, “Lütfen yardım edin, içeride hâlâ insanlar olabilir” dedim. Dorukkaya Otel’in orada su ve meyve vardı. Alıp insanlara dağıtmak istedim. Orada çaresizdim, ne yapabileceğimi sorguluyordum. Bir süre sonra jandarma oteli sardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Birkaç gün Gazelle Otel’de kaldık, ardından İstanbul’a kızlarımın yanına döndüm.”

        ‘OTELİN İŞLEYİŞİYLE HİÇ İLGİM OLMADI’

        Sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, otelin işleyişiyle ilgisi olmadığını ifade ederek, “Bizimki bir aile şirketi. Ben işle ilgilenmedim. Babam da aynısını yapardı, eşim de öyle yaptı. Arada bir evrak gelirdi, imzalardım. Ben çocuklarımla ilgilenirdim. Çocukların eğitimi boyunca İstanbul’da yaşadım. Bu süreçte annemle babam rahatsızlandı, onlara baktım. Babam ölmeden önce 5 yıl yatalaktı, onu Gazelle Otel’e aldırıp bakımını yaptım. Sonra torunlarım oldu, onlara destek verdim. Otelin işleyişiyle hiç ilgim olmadı, zamanım da yoktu. Sadece gittiğimde “Bu çiçek sulanmamış” gibi şeyler söylerdim” dedi.

        ‘HALİT’E SORMADAN HİÇ BİRŞEY YAPAMAZDI’

        Mahkeme başkanı, sanığa Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre görevi olup olmadığını sordu. Sanık, “Evet, böyle bir görevim vardı. Eşim olmadığında bana evrak getirirlerdi, ben de imzalardım. Otel yönetimine karışmazdım. Emir Aras müdürdü ama kendi başına karar vermezdi, eşime sorarak hareket ederdi. Kızlarım yalnızca tatillerde gelirlerdi. Onlar da çocuk büyütüyor, onunla uğraşıyorlardı. İstanbul’da yaşıyorlar. Emir Aras ya da başka biri, Halit’e sormadan hiçbir şey yapamazdı” diye cevap verdi.

        Çalışanlara yangın eğitimi verilip verilmediği veya yangın tüplerinin olup olmadığı sorulan sanık, “Eğitimin olup olmadığını bilmiyorum ama koridorlarda yangın tüpleri vardı” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda

        Benzer Haberler

        Grand Kartal Otel yangını davasında mutfak çalışanları savunma yaptı
        Grand Kartal Otel yangını davasında mutfak çalışanları savunma yaptı
        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Hacıbekir...
        Grand Kartal Otel yangını davasında şirketin yönetim kurulu üyesi Hacıbekir...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'daki otel yangınında torununu kaybeden acılı dede adaletin tecel...
        Kartalkaya'daki otel yangınında torununu kaybeden acılı dede adaletin tecel...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında...