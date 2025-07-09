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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (10)

        'YANGINEĞİTİMİ VERİLMEDİ'Grand Kartal Otel duruşmasında otel aşçısı tutuksuz sanık Enver Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:53 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:53
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (10)
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        'YANGINEĞİTİMİ VERİLMEDİ'

        Grand Kartal Otel duruşmasında otel aşçısı tutuksuz sanık Enver Ö.'nün savunması alındı. Enver Ö., şunları söyledi:

        "Mutfakta sıcak yemekleri yapan aşçıyım. Yangın, uyku saatimde meydana geldi. Yattığım odadan çıktım. Otelden çıktığımda yangın büyümüştü. 4’üncü katta kalıyordum. Saat 03.35 civarında bir ses duydum. Personel çıkışından çıktık, o sırada yangın çok büyüktü. Misafirlerden 4 kişiyi yangından kurtardık. Emine Hanım’ı ve Halit Bey’i tanırım, kızlarını hiç görmedim. Yangının çıktığı Grill Plate cihazını kimin, saat kaçta açtığını bilmiyorum. Ben iç mutfakta ustayım. Grill Plate her sabah kullanıldığı için her gün temizlenir. Mutfakta bir adet yangın tüpü var. Alarm sistemini hiç duymadım, ayrıca yangın eğitimi de verilmedi."

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