Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 5'inci gün (4)

'YANGINLAİLGİLİ TEK BİR NOKSANLIĞIMIZ YOK, 2 BİN YILLA YARGILANIYORUM'

Grand Kartal Otel davası kapsamında yargılama süreci, 5’inci gününde, tutuklu sanık Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun'un ifadesinin alınmasıyla devam etti. Ömrünü yangınla mücadeleye adadığını ifade eden Coşkun, "Sorumluluğum olup olmadığı ile ilgili savunma yapmayı zul görüyorum, 20 saat ekibimle mücadele ettik çok da kolay değildi. Hem yangın söndürme hem kurtarma çalışması yapıldı. 50'ye yakın kişi kurtarıldı. Personelimiz yanan binaya girerek 4-5 kişi daha kurtardı. Yangında omzumdan da yaralandım. 6 ay geçmesine rağmen yangına müdahalemiz ile ilgili tek bir noksanlık bile yoktur. İthamların ve iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bu göreve gelmiş biriyim, 10 yıldır Bolu İtfaiyesi'nde görev yapmaktayım. Otel belediye mücavir alan dışındadır denetim görevi bile bizde değildir. Bu bile yeterliyken 2 bin yılla yargılanıyorum." dedi.

'DÜNYANIN 6’NCI BÜYÜK OTEL YANGINIYLA 20 SAAT MÜCADELE ETTİK'

Savunmasında 20 saat boyunca yangınla mücadele ettiklerini ifade eden Coşkun, şunları söyledi: "Ben ve ekip arkadaşlarım, 20 saat süren operasyon gerçekleştirdi. Dünyanın 6'ncı büyük otel yangını olarak geçen yangın olayını yönetmek kolay değil. Hem yangın söndürme hem de kurtarma yapılmıştır. Pencerelere ulaşabilen 50'den fazla kişi kurtarıldı. Atlama yatağı ile diğer cephede kurtarma yapıldı. Tarafımdan risk alınarak, personelimiz ile yanan binaya girilmesi talebi verilmiş, pencereye ulaşamayan 4-5 kişi kurtarılmıştır. Yangından kopan parçalar, omzuma düştü, kendim de yaralanarak, yangına müdahaleye devam ettik. Suçlamanın bir tanesi 'paylaşılabilir' ifadesini kapsamaktadır. Paylaşılabilir ifadesi, hakkımda verilen soruşturma izni ve iddianamenin temelini oluşturmaktadır. Bizim İl Özel İdareyle kullandığımız ortak paylaşım sistemi bulunmamaktadır. Raporun oluşmaması, paylaşılabilirliğin bir sorumluluk olmaması, ortak elektronik ortamının olmaması, bilirkişi raporlarına subjektif yorumlar eklenerek 'paylaşılabilir' kelimesi cımbızla çekilerek; bildirmesi gerekirken bildirmemesi yönüne dönüşmüştür. Kabul edilebilir olmadığı gibi de vicdani değildir."

'İTFAİYE DENETİMİ İLE İLGİLİ BAŞVURUYU KADİR ÖZDEMİR İPTAL ETTİ' Savunmasında yangın denetim raporu ile ilgili de ifade veren Coşkun, "Soruşturma zamanında öğrendiğim kadarıyla, Kadir Özdemir isimli şahıs, Grand Kartal Otel için yangın denetimi için başvurmuş. İrfan Acar tarafından denetim yapılmış ve form sahibine teslim edilmiştir. Bu denetim formu yangından sonra görülmüştür. Sisteme de denetim formu yüklenmez. Bu form işleme girmeden, yine Kadir Özdemir'in başvurusuyla iptal edildi. İrfan Acar süreci açıkça anlatmış ve işleyiş budur. Başvurular yazı işlerine yapılır. Sistem üzerinden itfaiye gelir. İrfan Acar, görüşünü müsfette kağıda yazdığını belirtmiştir. 15 gün süre vermiş ve yapı sahibine formu tebliğ ettiğini beyan etmiştir. Bu işlemler şahsımın hiçbir alakası yoktur. Rapor için yasal süre beklenir. 15 gün süre dolmadan yanlış başvuru gerekçesiyle süreç sonlandırılmıştır. 23 Aralık 2024 tarihinde anneanem vefat etti. Cenaze işlemleri tarafımdan yapılmaktadır. Yıllık izinde olduğumdan bu işlere İrfan Acar baktı. Dilekçenin iptal edilmesi bu tarihlerde olduğundan iptal işlemlerini tesis etmem mümkün değildir. İptal dilekçesini onaylayan İrfan Acar'dır." diye konuştu.