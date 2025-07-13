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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 7'nci gün (3)

        ACILIAİLE, GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTIGrand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davası görülürken, acılı aileler de duruşmaları takip ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:00
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 7'nci gün (3)
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        ACILIAİLE, GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI

        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davası görülürken, acılı aileler de duruşmaları takip ediyor. Yangında eşi Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın’ı kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, mahkeme salonu dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Duruşmayı çok büyük bir acıyla izledik. Çünkü kimse sorumluluk almıyor yani bunu çok net olarak görüyoruz. Bir ünvanın içinin bu kadar boşaltıldığı bir durum ben görmedim. Bunu boşaltabilmek için de kendilerini bu kadar küçük düşürdüler. Hiçbir zaman karşılaşmadım ömrümde. Büyük bir hayretle ve acıyla tanık oldum” dedi.

        ‘TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ’

        Yaprak Yeşilada Yalçın, Türk adaletine güvendiklerini ve adaletin yerini bulacağını umduklarını ifade ederek, “Bizim en büyük beklentimiz bu konuya dahil olan sanıkların bir vicdan göstermesi esasında. Çünkü bu büyük bir vicdansızlık, vurdumduymazlık. Yani orada verilen ifadelerle bizimle alay ediyorlar gibi hissediyoruz esasında. Çünkü yani biz bunları nasıl kaldırabiliriz ki? Bir kişi de çıksın desin ki benim evet burada bir sorumluluğum var. Ben şu şu görevlerimi yapmadığım için şu anda buradayız. Bir kişi de bunu demiyor. Kafalarını bile kaldırıp gözlerimizin içine bakamıyorlar. Çünkü o kadar vicdansızlar. Bu kişilerin hak ettikleri cezaları almasını, buradan emsal bir karar çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

        ‘ŞANS ESERİ KURTULDUK’

        Yangından şans eseri kurtulduğunu anlatan Yaprak Yeşilada Yalçın yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

        “21 Ocak gecesi oradaydım. İki canımı kaybettim. Eşimi ve de küçük kızımı kaybettim. Atakan ve Elif Derin Yalçın. Ben büyük kızımla kurtulabildim. Bu büyük bir şans eseri olarak kurtulduk. 8’inci kattaydık. Odamız yamaca bakıyordu. Tesadüf eseri ön tarafa bakan bir odaya gidebildiğimiz için kurtulabildik. Benim küçük kızım ve de eşim bu kadar şanslı değildi. Çünkü göz gözü görmüyordu. Koridorlarda hiçbir işaretleme yoktu. Duman basmıştı, karanlıktı. Nereye gittiğimizi bile bilmeden hareket ettik. Yani orada herhangi bir bilinç yoktu. O yüzden tesadüf eseri diyorum. Halbuki burada gerekli önlemler alınmış olsaydı, acil durum planları uygulanabilecek olsaydı, o koridorlarda duman tahliye olabilseydi biz bugün bunları hiç konuşmuyor olurduk. Zaten videolarda da gördük. Vakitlice haberi olan kişiler gayet rahat bir şekilde 5-6 dakikada aşağıya inebilmişler. Bunun içerisinde otel sahipleri de dahil. Ama biz o 5-6 dakikada uyuyorduk. Ya orada bizim haberimiz olsaydı, biz de onlar gibi yürüyerek merdivenlerden inebilirdik. Yani bunu acı bir şekilde videolarla da görmüş olduk. Artık daha fazla söyleyebilecek bir şey bulamıyoruz.”

        ‘YANİ BU SİSTEM NASIL BÖYLE LAÇKA OLABİLDİ’

        Yangında torunu ve damadını kaybeden Akgül Yeşilada ise denetimlerin tam yapılmadığına dikkat çekerek, “Bütün hikaye bu denetimsizlikten kaynaklanıyor. Yani sadece oradaki otel idarecilerinin değil suç. Bunları iyice denetlemeyen, bu otelin çalışmasına izin veren kurumlar, kamu kurumlarını da ben suçlu görüyorum. Organize kötülük var. Dolayısıyla ben bu devlete hizmet etmiş bir öğretim üyesi, hoca olarak bunların da değerlendirmesini istiyorum. Çünkü biz liyakat esasına göre, dürüstlük esasına göre hareket ettik, çocuklarımızı da öyle yetiştirdik. Yani bu sistem nasıl böyle laçka olabildi. Bir de içimiz bunun için yanıyor. Ayrıca çok büyük bir acı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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