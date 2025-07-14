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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 8'inci gün (3)

        EMİNARAS'IN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA OTELİ TERK ETTİĞİ ANLARA AİT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIKartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sırasında otelde bulunan otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:50
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 8'inci gün (3)
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        EMİNARAS’IN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA OTELİ TERK ETTİĞİ ANLARA AİT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Kartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sırasında otelde bulunan otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Aras'ın yangın anında önce kapıya çıkarak koridora koştuğu sonrasında geri dönerek eşi Elif Aras ve çocuğunu alarak koridordan hızla uzaklaştığı anlar otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Aras'ın koridorda giderken hiç kimseye haber vermediği ve hiç bir kapıyı çalmadığı ayrıca koridora çıkarak etrafa bakan bir kadın müşteriye de bir şey söylemeden yanından uzaklaştığı görüldü.

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