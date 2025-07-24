Köy turnuvasında futbolcular tekme tokat birbirine girdi

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde meydana geldi. Bolu'da 68 köy takımının katılımı ile düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında, Alıçören köyü ile Yuva köyü takımları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Futbolcular tekme tokat birbirine girerken, bazı taraftarlar da tellerden atlayarak sahaya girdi. Polis kavgaya müdahale ederken, bölgeye takviye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi. Kavganın ardından maçın hakemi, karşılaşmayı iptal etti.

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