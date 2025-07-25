Mudurnu'da atıl kümeste çıkan yangın ormana sıçradı; alevler büyümeden söndürüldü
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde atıl haldeki bir tavuk kümesinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
BOLU’nun Mudurnu ilçesinde atıl haldeki bir tavuk kümesinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Mudurnu ilçesinde bağlı Yüzüncüyıl köyü mevkisindeki atıl bir tavuk kümesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kümesin bitişiğinde bulunan tek katlı atıl eve ardından da ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Atıl ev ve kümes ise tamamen yandı. Ormanda yangının yeniden yayılmaması için soğutma çalışması yapılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.