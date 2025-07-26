Cezaevinde koğuş arkadaşını bıçakla öldürdü

Olay, bugün Kuruçay mevkisinde bulunan F Tipi Cezaevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken hükümlü Coşkun T. ile kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalan hükümlü Ebubekir G. arasında kavga çıktı. Ebubekir G., kavgada Coşkun T.’yi bıçakla öldürdü. Coşkun T.'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.