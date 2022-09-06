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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor

AA

Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor

BOLU (AA) - ELİF SARIHAN - Bolu'nun Seben ilçesinde yangın gözetleme kulesinde görev yapan 73 yaşındaki Ramazan Suna, ormanlarda gördüğü en ufak dumanı dahi merkeze bildirerek olası yangınların önüne geçmeye çalışıyor.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Seben İşletme Şefliğine bağlı 1600 rakımdaki Avdan Yangın Gözetleme Kulesi'nde göreve başlayan Suna, ormanların ve canlıların zarar görmemesi için 31 yıldır nöbet mesaisini sürdürüyor.

Yalnız başına özellikle sıcak mevsimlerde sürekli kaldığı kulede dürbününü elinden hiç düşürmeyen Suna, Aladağ, Kıbrıscık, Nallıhan, Beypazarı ve Mudurnu bölgelerindeki ormanlarda gördüğü en ufak dumanı dahi merkeze bildirerek ekipleri harekete geçiriyor.

Ömrü yettiği sürece görevini yapmayı isteyen Suna, vatandaşlardan yangın konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyor.

Evli ve iki çocuk babası Ramazan Suna, AA muhabirine, Bolu'daki en yaşlı kule görevlisi olduğunu, mesleğini çok sevdiğini anlattı.

Yemek ihtiyacının Seben İşletme Şefliğince karşılandığını aktaran Suna, "İstediğim sebze, meyve olursa ya da ne ihtiyacım varsa işletmedeki arkadaşlara söylerim, bana getirirler." dedi.

- "Görevi bırakmayı hiç düşünmedim"

Suna, fazla izin kullanmadığını, cuma namazlarına giderken yerine başkasının baktığını belirterek, "Görevi bırakmayı hiç düşünmedim. Kış ayında 43 santimetre kar varken buraya gelir, karları temizler giderim. İlkbahara kadar birkaç sefer buraya gelir, 'kapılar mı açıldı, bir şey mi oldu?' diye bakarım. Burası benim ekmek teknem." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının çok tehlikeli olduğunu dile getiren Suna, "Yangını gördüğüm ilk anda işletmeye hemen haber veririm. Onlar da ilk müdahale ekibini bilgilendirirler. Bana dumanın durumuyla ilgili soru sorarlarsa o konuda bilgilendirme yaparım." dedi.

Suna, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını belirterek, ömrü yettiğince bu görevi yapmak istediğini kaydetti.

Ormanları 31 yıldır korumaya çalıştığını aktaran Suna, vatandaşlardan, piknik yaparken duyarlı olmalarını, her yerde ateş yakmamalarını, izmaritleri söndürmeden atmamalarını ve orman yangını gördüklerinde ihbarda bulunmalarını istedi.

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