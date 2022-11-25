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BAİBÜ'de Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu başladı

AA

BAİBÜ'de Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu başladı

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezince (BAMER) düzenlenen Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu başladı.

Bolu Valiliği, Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediyesi işbirliğiyle Kongre Merkezi Bordo Salon'da düzenlenen sempozyumda konuşan Vali Erkan Kılıç, her tarafı ayrı güzelliklerle dolu, doğal, tarihi, kültürel ve turizm özellikleri açısından paha biçilemez bir il olan Bolu'da Göynük'ün ayrı öneme ve değere sahip olduğunu söyledi.

Göynük'ün tarihi ve kültürel eserlerinin öneminin bu sempozyumda enine boyuna ele alınacağını anlatan Kılıç, "Dünyada kültürel yozlaşmalar, erozyonlar devam ediyor. Bir toplumu, milleti ayakta tutan en önemli şeyler, tarihi ve kültürel değerler; bunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Biliyorsunuz dünyada tek kültüre, tek yaşam tarzına doğru yöneliş var. Bu kültürel yozlaşma, ülkemizi ve milletimizi de çok olumsuz etkileyecektir. Bizler bu topraklarda kültürümüze bunun için sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Bu programların buna katkı sağlaması açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Kılıç, "Bizim dünyada yaşanan kültürel erozyondan kendimizi muhafaza etmemiz, kültürel değerlerimize, varlıklarımıza sahip çıkmamız ve ayakta durmamız gerekiyor. İnsanları ve milletleri geçmişten kopardığın zaman, o ülkeleri işgal etmek, istediğin gibi yönetmek ve yönlendirmek mümkün oluyor. Bizim bir kimliğimiz var. Kimliğimizin parçaları da yöresel ürünlerimiz, tarihi ve kültürel değerlerimiz. Bunlara mutlaka sahip çıkacağız." diye konuştu.

- "Kültürel belleğimiz adına büyük kazanım sağlamış bulunmaktayız"

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da üniversite olarak yaşadıkları kente, sosyal, kültürel ve akademik alanların tamamında katkı vermek üzere büyük motivasyonla çalışmaları yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Seben, Mudurnu ve Kıbrıscık halk kültürü sempozyumlarıyla Bolu'muza katkı sunmaya çalıştık. Bu sempozyumlar çerçevesinde çok değerli akademisyen, araştırmacı ve sanatçıların çalışmalarıyla kadim kültürümüzün, sanat, kültür ve bilimsel yönlerle ortaya çıkarılması ve görülebilir olmasını sağlamış olmakla, geçmişimizden bugünümüze ve geleceğimize uzanan kültürel belleğimiz adına büyük kazanım sağlamış bulunmaktayız."

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ile BAMER Müdürü ve Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azize Aktaş Yasa da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılara Bolu ve Göynük yöresine ait türkülerin seslendirildiği konser verildi, yönetmenliğini BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker'in yaptığı "Göynük Ramazan Sofrası" belgeseli izletildi.

Göynük Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıldız'ın hazırladığı "Geçmişten Geleceğe Geleneksel Göynük Kıyafetleri" defilesi ile el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek sempozyumda, Göynük'ün kalkınmasına katkı verebilecek öneriler ve doğal enerji kaynakları üzerinde durulacak. Ayrıca, Göynük el sanatları ele alınacak, turizmin gelişmesine yönelik El Sanatları Çalıştayı düzenlenecek.

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