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Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

BOLU (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Bolu'da inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, projenin ülkenin en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Konutların hayırlı olmasını dileyen Kılıç, "Herkesin 'Güzel bir evim olsun.' diye bir hayali vardır. İnşallah bugün de burada, kura çekimi olacak. Bu önemli bir rakam. İnşallah hepimizin gönlünden ne geçiyorsa o olur. Çok önemli ve cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projelerinden biri." diye konuştu.

Vali Kılıç, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında Bolu kent merkezinde yapılacak 200 konut için başvuruda bulunan 14 bin 271, Yeniçağa'da yapılacak 206 konut için başvuran 1175, Mengen Gökçesu'da inşa edilecek 204 konut için 209 ile Dörtdivan'da yapılacak 94 konut için 98 başvuru arasından kura çekimi gerçekleştirildi.

Öte yandan Kıbrıscık ilçesinde yapılacak 198 konut için başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimine gerek kalmadığı belirtildi.

Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve vatandaşlar katıldı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Bolu'da toplam 902 konut inşa edilecek.

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