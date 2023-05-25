Bolu'da yolcu otobüsünde 17,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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BOLU (AA) - Bolu'da bir yolcu otobüsünde 17,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde uygulama yapıldı.



Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Asil"in katılımıyla yapılan aramada, çuval içerisinde 16 kilo 400 gram kubar esrar ile 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da 3 şüpheli gözaltına alındı.



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