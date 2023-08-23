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        Bolu'da bu yıl çıkan 20 orman yangınında 150 hektarlık alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:50 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:50
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        Bolu'da bu yıl çıkan 20 orman yangınında 150 hektarlık alan zarar gördü
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        BOLU (AA) - Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, bu yıl kent genelinde çıkan 20 yangında 150 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

        17 Ağustos'ta Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde çıkan ve aynı gün söndürülen yangın alanında inceleme yapan Şentürk, gazetecilere, Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağının etkisinde zaman zaman sıcak hava kütleleriyle karşı karşıya kaldığını, bunun neticesinde de yangınların çıktığını belirtti.

        Şentürk, Bolu'da da hava sıcaklıklarının arttığı ağustos ve eylül aylarında yangınlarla karşıya kaldıklarını aktararak "Geçen yıla oranla, örneğin ağustosta hava sıcaklığında yaklaşık 9 derecelik artış söz konusu. Dolayısıyla bu artışlar orman yangını risklerini de tetikliyor." dedi.

        Kentteki ormanların arasında birinci derece hassas bölge bulunmadığını ancak yüzde 40'ının ikinci derece olduğuna değinen Şentürk, bu nedenle Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Mengen ve Dörtdivan hattında yangın çıkabildiğini vurguladı.

        - "Göynük'te soğutma çalışmaları devam ediyor"

        Şentürk, bu yıl kent genelindeki 20 yangından 11'inin ağustosta çıktığını bildirerek 11 olayın 5'inin yıldırım, 2'sinin elektrik hatları, birinin ihmal kaynaklı olduğunu, 3'ünün nedeninin belirlenemediğini kaydetti.

        Şu an itibarıyla alevlerin kontrol altına alındığını aktaran Şentürk, "Yalnızca Göynük'teki yangın şu an itibarıyla takip ediliyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Diğer alanlarda soğutma çalışmalarımız tamamlandı ve yangınlar söndürüldü. İlk yaptığımız tespitlere göre yaklaşık 150 hektarlık alan zarar gördü." diye konuştu.

        Şentürk, alevlerin, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve yer ekiplerinin yanı sıra diğer illerden gelen, kamu kurum ve kuruluşlarına ait ekipler ile halkın desteğiyle söndürüldüğünden bahsederek çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

        Ormanların korunması konusunda duyarlı olunması çağrısında bulunan Şentürk şunları kaydetti:

        "Yangınlar, orman ekosisteminin belirli parçalarında hasara neden oluyor. Onun için bizler vatandaş olarak orman yangınları veya yangınlar konusunda hassas davranmalıyız. Özellikle de hava koşullarının ekstrem olduğu durumlarda, rüzgarlı havalarda, vatandaşlarımızın hasat dönemlerinde anızın yanı sıra bahçe temizliği için ateş yakmamasını özellikle istirham ediyoruz. Bunun yanı sıra zaman zaman çobanlarımız da ısınmak maksadıyla geceleri ateş yakabiliyor. Onların da orman içlerinde ateş yakmamasını rica ediyoruz. Piknik ateşi konusunda da hassasiyet bekliyoruz."

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