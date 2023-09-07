Göynük'te yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için çalışma yürütülüyor Bolu'nun Göynük ilçesinde bu yıl orman yangınlarında zarar gören alanların tekrar yeşillendirilmesi için çalışmalara hız verildiği bildirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası zarar gören ağaçların sahadan çıkarıldığı, söz konusu alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara hız verildiği belirtildi.

Kente gelen Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu ile Gençleştirme Şube Müdürü Serdar Özkan'ın Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, teknik ekibin orman yangınlarının etkili olduğu Himmetoğlu Orman İşletme Şefliği 282, 283 ve 291 numaralı bölmelerde süren arazi çalışmalarını yerinde görerek, yanan sahaların rehabilitasyonu hakkında gerekli incelemeyi yaptığı kaydedildi.