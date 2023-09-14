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        Yeniçağa'da çıkan 2 anız yangını söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 farklı noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:43
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        Yeniçağa'da çıkan 2 anız yangını söndürüldü
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        D-100 kara yolunun Köroğlu mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

        Şahnalar köyünde de bir tarlada çıkan anız yangınına Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

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