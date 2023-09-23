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        Altan Erkekli, Bolu'da oyuncu adaylarıyla buluştu

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli, Bolu'da oyuncu adaylarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:46
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        Altan Erkekli, Bolu'da oyuncu adaylarıyla buluştu
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        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli, Bolu'da oyuncu adaylarıyla bir araya geldi.

        Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de bir film yapım şirketi tarafından düzenlenen "Oyunculuk ve Sinema Kampı"na katılanlar, doğayla iç içe eğitim almanın yanı sıra tiyatro ve sinemanın duayenlerinden deneyimlerini dinleme imkanı buluyor.

        Teorik ve pratik uygulamaların ardından Erkekli ile bir araya gelen oyuncu adayları, çam ve köknar ağaçlarının altında ders yaptı.

        Katılımcılara tecrübelerini aktaran Erkekli, sahnede dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi.

        Erkekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin tiyatro ve sinema oyuncularına bilgi ve birikimlerini aktarabilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Heyecanlı bir toplulukla bir araya geldiğini belirten Erkekli, gençlere bu işi profesyonelce yapabilmeleri için elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını söyledi.

        Erkekli, sanat dünyasında gençlerin ve yeni yüzlerin çoğalmasını istediğini vurgulayarak, gençlerin sanatsal faaliyetlerini aktarabilecekleri, insanların ise tiyatro, sinema gibi aktiviteleri takip edebilecekleri mekanların, oluşumların artması gerektiğini dile getirdi. Bu sayede teknoloji bağımlılığının da önüne geçilebileceğine işaret eden Erkekli, bu tür mekanların oluşması için herkesin elinden gelen çabayı göstermesini istedi.

        Film yapım şirketinin yetkilisi, yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk de şirketleri bünyesinde bir medya okulu bulunduğunu ve her yıl oyunculuk kampları düzenlediklerini ifade etti. Öztürk, "Sanata yatkınlığı olan, ilgisi olan, medyayla ilgili hayal kuran herkesin istifade etmesi gereken çok değerli bir kamp." dedi.

        Öztürk, usta isimleri kamplarına davet ederek, katılımcıların onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Kampta yarın oyuncu İpek Tuzcuoğlu, katılımcılarla bir araya gelecek.

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